Zattoo nimmt drei HD-Kanäle von TNT ins Programm

Mit TNT Film, TNT Comedy und TNT Serie erweitert der TV-Streaminganbieter sein Angebot – von "King of Queens" bis "Game of Thrones" können Abonnenten von Zattoo Plus zu einer Vielzahl beliebter Unterhaltungsformate einschalten.



Nutzer des TV-Streamingdienstes Zattoo können sich mit der Übernahme dreier TNT-Spartenkanäle über eine merkliche Verbreiterung des Angebots freuen – sofern sie für einen Premium- oder Ultimate-Account bezahlen.

Während TNT Comedy mit Dauerbrennern wie "The Big Bang Theory" aufwartet, verspricht TNT Film internationale Blockbuster, die es auch an der Serienfront auf dem dritten Kanal geben wird – der HBO-Hit "Game of Thrones" ist schließlich ebenfalls im Programm.

Zattoo Plus bietet mit "Premium" und "Ultimate" zwei Optionen für eine bezahltes Abonnement an: Die günstigere Variante ist für 9,90 im Monat zu haben.