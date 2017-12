Zattoo relauncht seine Apple TV-App

Europas größter TV-Streaming-Anbieter, hat seine Apple TV App weiterentwickelt. Die hat jetzt vier neue Funktionen und eine verbesserte Bedienfreundlichkeit.



Neu sind für deutsche Nutzer die Menüführung bei der Suche, die Highlights-Page und die On-Demand-Funktion. Darüber hinaus lassen sich nun auch via Apple-TV-App Fernsehsendungen aufzeichnen - diese Funktion hat Zattoo bereits im November eingeführt.