Zattoo startet in den USA

Das amerikanische Unternehmen Hotwire Communications hat sich mit Zattoo zusammengetan. Schon bald startet der Internet-Fernsehanbieter in den USA.



Hotwire Communications hat seinen Sitz in Florida und fungiert dort mit seiner Marke Fision als Internetanbieter für die Ostküstenstaaten. Noch in diesem Quartal, sprich vor Jahresende, will man Zattoo in den USA an den Start bringen.