Zattoo startet neue Browser-App

Der TV-Streaminganbieter hat zwei Jahre Entwicklungsarbeit in seine progressive Web-App gesteckt und verspricht Nutzern nun bessere Performance und zahlreiche Zusatzfeatures – und das alles ohne App-Download.



Nach sechs Monaten Beta-Phase und der Auswertung von Daten über 10.000 freiwilliger Teilnehmer sowie Hinzuziehung von über 1.000 persönlichen Nutzerfeedbacks, ist die neue Browser-App nun bereit für den Markt.