Zattoo und SpotX machen gemeinsame Sache

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo hat einen weiteren Technologiepartner an Land gezogen. Künftig wird SpotX Videowerbung für den Live-TV-Stream liefern.



Auch die Video-Adserving-Plattform SpotX sorgt künftig für TV-Spots bei Zattoo. Der Deal ermöglicht Dynamic Ad Insertion, also den Austausch von TV-Spots. Das berichtete "Horizont" am Mittwoch.