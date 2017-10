Zebras gegen Füchse: Handball-Bundesliga bei Sky

Sky präsentiert am Wochenende ein Handball-Topspiel live und bleibt auch sonst am Ball. Abgerundet werden die Live-Übertragungen durch die Sendung "Kretzschmar - der Handball-Talk".

Abseits des Spitzenspiels stehen unter anderem zwischen Donnerstag und Sonntag außerdem die Partien FRISCH AUF! Göppingen gegen HSG Wetzlar und Die Eulen Ludwigshafen gegen TuS N-Lübbecke am Donnerstag auf dem Programm. Begrüßt werden die Zuschauer dann ab 18.30 Uhr von Moderatorin Christina Rann. Am Sonntag geht Sky in die Konferenz, wenn ab 12.00 Uhr live unter anderem der MT Melsungen und der SC Magdeburg aufeinandertreffen.Das Spitzenspiel am Sonntag zwischen den Füchsen und den Zebras leitet außerdem sogleich in die Sendung "Kretzschmar - der Handball-Talk" über, die ab 17.00 Uhr bei Sky Sport News HDim Free-TV ausgestrahlt wird. Wer dann noch nicht genug Handball konsumiert hat, kann zwischen 21.30 bis 22.15 Uhr mit dem HBL-Magazin das Handball-Wochenende abrunden.