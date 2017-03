Zee One zeigt Verleihung der Zee Cine Awards 2017

Der deutschsprachige Bollywood-Sender Zee One sendet dieses Jahr im April die "Zee Cine Awards 2017". Die "Bollywod-Oscars" werden dieses Mal in Mumbai verleihen und kehren damit in ihrer Geburtsstätte zurück.



Die Zee Cine Awards sind der größte Filmpreis in Asien. Sie wurden das erste Mal 1998 in Mumbai verliehen. Dort fand die Veranstaltung jedes Jahr bis 2004 statt. Danach zogen sie für jede Verleihung in eine neue Metropole, darunter waren London, Singapur oder Macao. Dieses Jahr kehren die Awards wieder nach Mumbai zurück. Ganz nach dem Motto der Verleihung "Back to the Roots".