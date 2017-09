Zehn Jahre Radio-Tatort: Krimi geräuschvoll in Szene gesetzt

Der "Tatort" im Fernsehen hat Kultstatus. Doch ermittelt wird auch im Hörfunk. Die Krimireihe "Radio-Tatort" soll ins Ohr gehen. Sie läuft im zehnten Jahr. Und wird im Hörspielstudio aufwendig produziert.



Die "Tatort"-Kommissarin Nina Brändle und ihre Kollegen jagen Mörder und andere Verbrecher. Ihre Fälle setzen sie geräuschvoll in Szene. Sie werden nicht im Fernsehen, sondern im Radio gesendet. Mit dem "Radio-Tatort" hat die ARD eine Krimireihe geschaffen, die unabhängig von der gleichnamigen TV-Reihe läuft. Mit Sprache und Tönen findet sie deutschlandweit ihr Publikum - und läuft im zehnten Jahr. Alle ARD-Anstalten machen mit und stellen regionale Ermittlerteams, unter ihnen die Stuttgarter Kommissarin Brändle. Sie löst von Mittwoch (13. September) an bundesweit ihren 17. Fall.



Hinter der schwäbischen Kriminalhauptkommissarin, die gemeinsam mit ihrem verletzungsbedingt in den Innendienst versetzten Chef Xaver Finkbeiner (Ueli Jäggi) ermittelt, steckt die Schauspielerin Karoline Eichhorn (51). In einem Hörspielstudio des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden und spricht sie gemeinsam mit Kollegen in die Mikrofone.





Auf dem Boden hat Toningenieur Andreas Völzing Kieselsteine und Tannenzapfen ausgelegt. Eichhorn und die anderen treten darauf, während sie sprechen. Die Szene des neuen "Radio-Tatort" mit dem Titel "Ende der Schonzeit" spielt beim Wandern im Wald - dafür braucht es passende Geräusche. Mit der Stimme allein, sagt Regisseur Alexander Schuhmacher, lässt sich die für Hörspiele wichtige Atmosphäre nicht erzeugen.