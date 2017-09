Zehn Jahre vor Captain Kirk: "Star Trek" kehrt zurück

"Der Weltraum. Unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Discovery." Moment mal, "Discovery"? Jawohl. "Star Trek: Discovery".



Trekkies können sich freuen: Mehr als 50 Jahre nach ihrem Debüt kehrt die Fernsehserie "Star Trek" auf den Bildschirm zurück. Sie wird ab dem 25. September unter dem Titel "Star Trek: Discovery" jeweils montags beim Streaminganbieter Netflix zu sehen sein ( DF berichtete). Die neue Serie macht selbst einen Sprung in der Zeit: Sie spielt zehn Jahre vor den Ereignissen der ursprünglichen Serie um Captain James T. Kirk, den Halbvulkanier Spock, Chefingenieur Montgomery Scott und den übrigen Mitgliedern der "Enterprise", die mit ihrer 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs war, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen.



Neu bei "Star Trek: Discovery" sind sowohl das Schiff als auch die Charaktere - und die Missionen. Aber Details dazu verrät auch der offizielle Trailer des Streaminganbieters Netflix nicht. Der Streamingdienst hält sich insgesamt ausgesprochen bedeckt, was die neue Serie angeht - die Spannung soll bis zum Start so hoch wie möglich bleiben.