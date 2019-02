Zehnte Staffel von "Pastewka" wird die letzte

Schluss nach 15 Jahren: Bastian Pastewka (46) beerdigt sein zweites Ich aus der Sitcom "Pastewka".



Es gibt noch eine zehnte Staffel, aber dann soll Schluss sein. "Nach 15 Jahren, zehn Staffeln und knapp 100 Folgen heißt es im nächsten Jahr "Fluppe aus!'", kündigte der Komiker am Dienstag an. "Ich weiß, dass uns dieser Abschied nicht leicht fallen wird."