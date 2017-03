Zeigt Amazon Bundesliga auf eigener TV-Plattform?

Bis Sommer ist die Fußball-Bundesliga komplett auf Sky zu sehen, anschließend wird es jedoch für den Zuschauer komplizierter. Nun könnte auch Amazon über die Hintertür in die Übertragung einsteigen: Für eine geplante TV-Plattform soll es bereits Gespräche mit Discovery gegeben haben.



Amazon hat sich vom reinen Online-Händler bereits jetzt zu einem multimedialen Anbieter gewandelt, der über Prime Video, Prime Music und auch das Smart Home eine immer größere Rolle in den Haushalten spielt. Während Prime Video bisher vor allem dem Streaming- und On-Demand-Bedürfnis nachkommt, soll die Plattform auch in Deutschland künftig verstärkt Free- und Pay-TV-Inhalte anbieten. Ein wichtiges Argument könnte dabei die Fußball-Bundesliga werden, wie "W&V" am Montag berichtet.