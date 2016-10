Zeigt die ARD die Bundesliga auch Sonntag?

Die "Sportschau" am Samstag hat Tradition, die Sonntagspartien der Bundesliga waren jedoch bisher auf den dritten Programmen zu sehen. Dies könnte sich schon ab der kommenden Saison ändern.



Mit dem neuen TV-Vertrag ab der Saison 2017/18 könnte es für Free-TV-Zuschauer zu weiteren Umstellungen kommen. Die traditionelle "Sportschau" am frühen Samstagabend wird dem Fußball-Fans bekanntlich erhalten bleiben, doch für den Sonntag bahnt sich eine Änderung an, wie der "Tagesspiegel" berichtet.