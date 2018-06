"Zeit" auf der Suche nach Whistleblowern

"Zeit" und "Zeit Online" haben einen internationalen Aufruf an Whistleblower gestartet. Gesucht werden Mitarbeiter, die hinter den Kulissen von IT-Unternehmen arbeiten. Vor allem Missstände mit Daten interessieren die Medienhäuser.



Die französische Internet-Zeitung "Mediapart", der britische "Daily Telegraph", das US-Portal "The Intercept" sowie die britische Internet-Zeitung "WikiTribune" haben sich mit dem Hamburger Medienhaus der "Zeit" und "Zeit Online" zusammen getan, um Whistleblower zu finden.