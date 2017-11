Zeitschriftenverleger: ARD und ZDF verfälschen Wettbewerb

Als neuem Präsidenten der Zeitschriftenverleger bleibt Rudolf Thiemann der Streit über die Aktivitäten der öffentlich-rechtlichen Sender im Internet nicht erspart. Bei seinem Antritt warnt er allerdings vor allzu scharfen Tönen.



Weiter Streit um das Online-Angebot der Öffentlich-Rechlichen: Der frischgewählte Präsident des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), Rudolf Thiemann, hat eine deutliche Beschränkung des Internet-Angebots der Sender gefordert. Die Länder müssten über den Rundfunkstaatsvertrag sicherstellen, dass die mit den Beiträgen finanzierten Telemedien von der digitalen Presse unterscheidbar blieben und entsprechende Verbote durchsetzen, sagte Thiemann zum Auftakt des VDZ-Jahreskongresses am Montag in Berlin.



Vor Journalisten warnte er vor einer Zuspitzung des Streits. Es gebe in Deutschland keine "Staatspresse". Allerdings verfälschten die textlastigen und presseähnlichen Inhalte der den Wettbewerb im Netz immer mehr. "Wir geraten in eine Schieflage", sagte Thiemann.



Es gebe immer wieder "apokalyptisdche Visionen" zur Entwicklung von Print. "Übertreibungen helfen nicht weiter", warnte Thiemann auf dem Kongress. "Besser ist es, sich ein Bild zu machen von den Zuständen, wie sie sind."



Im Streit um die Angebote der Öffentlich-Rechtlichen im Netz hatte der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Mathias Döpfner, in der vergangenen Woche frühere Äußerungen präzisiert: "Wenn dann irgendwann quasi nur noch öffentlich-rechtliche Online-Zeitungsangebote zur Verfügung stünden, dann und nur dann würde eine Art "Staatspresse" entstehen, ein Monopol, das von zentral erhobenen Gebühren lebte und unter der Aufsicht von Politikern aller Parteien stünde", hatte der Springer-Vorstandschef erklärt.