Zeitschriftenverleger fordern Schulfach Mediennutzung

Schüler und Lehrer in Bayern sollen besser lernen, mit Medien umgehen zu können: Das fordert der Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern (VZB). Außerdem steht man beim Verband einer geplanten EU-Richtlinie kritisch gegenüber.



"Wir möchten, dass Mediennutzung zu einem Schulfach wird", sagte die VZB-Geschäftsführerin Anina Veigel in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Wir treten vehement dafür ein, dass Schüler lernen, wofür welches Medium steht." Auch Lehrer müssten "noch viel mehr über neue Medien wissen, weil wir eine große Informationsflut haben".