Zeitung bietet Lesern einen digitalen Tresor an

Ein Konstanzer Medienhaus bietet seinen Kunden als erstes in Deutschland einen kostenlosen digitalen Blockchain-Tresor an.



Der "Südkurier Trusted Timestamp" ermögliche eine fälschungssichere Dokumentation von Informationen in digitaler Form, teilte das Medienhaus am Mittwoch in Konstanz mit. Täglich veröffentlicht der "Südkurier" in Print und Online ein Zertifikat für alle am Vortag in der Blockchain gespeicherten Dateien. Dies sei ein weltweit einmaliger Service, erklärte der Geschäftsführer Rainer Wiesner.