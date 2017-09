Zeitungsverleger beklagen staatlichen Eingriff in Journalismus

Beim Zeitungskongress in der Schwabenmetropole Stuttgart diskutieren die deutschen Verlage über "Fake News" und viele andere Probleme der Branche. Mit dabei auch Prominenz aus Politik, Sport und Wirtschaft.



Stuttgart (dpa) - Die deutschen Zeitungsverleger haben auf ihrem Jahreskongress in Stuttgart einen "staatlichen Eingriff in den freien Lokal- und Regionaljournalismus" beklagt. Der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Mathias Döpfner, kritisierte, dass etwa mit Steuermitteln Amtsblätter finanziert würden, die lokalen und regionalen Zeitungen inhaltlich Konkurrenz machen. Da sei "eine Grenze überschritten".