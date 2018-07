Zensur oder Schutz? Reform des Urheberrechts im Europaparlament

Schaufelt die EU das Grab des Internets? Das könnte man meinen, wenn man Gegnern der EU-Urheberrechtsreform zuhört. Die Horrorszenarien seien völlig übertrieben, entgegnen Verlage, Musik- und Filmbranche. Am Donnerstag ist das Europaparlament am Zug.



Die Abgeordneten des Europaparlaments stimmen am Donnerstag über einen Entwurf für die EU-Urheberrechtsreform ab. Sie können das umstrittenen Vorhaben ausbremsen oder in weitere Verhandlungen mit EU-Kommission und Mitgliedstaaten schicken. Auch wenn es eine Zwischenetappe ist, kochen die Emotionen hoch. Internet-Aktivisten und Netzpolitiker verschiedener Parteien sehen eine Gefahr für das Internet. Hinter den neuen Regeln stehen dagegen unter anderem Zeitungsverleger, der Bundesverband der Musikindustrie und prominente Künstler wie Paul McCartney oder Udo Lindenberg.