Zensurvorwüfe gegen Polens Regierung

Polens Runfunkrat hat Berichte eines TV-Senders über Antiregierungsproteste mit einem Rekordbußgeld abgestraft und damit eine Zensurdebatte ausgelöst.



"Sie knebeln den Medien die Münder", kritisierte die polnische Journalistin Dominika Wielowieyska von der linksliberalen Zeitung "Gazeta Wyborcza" am Dienstag bei Twitter den Beschluss. Der von der nationalkonservativen Regierung gewählte Rat tadelt die Berichterstattung des privaten Senders TVN24 über die Parlamentskrise im Dezember 2016. Aus Protest gegen die Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hatten Demonstranten damals unter anderem die Türen zum Gebäude versperrt und so den PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski stundenlang eingesperrt.