Zitterpartie UEFA Champions League: Sky überträgt Spitzenspiele

Mit einer Zitterpartie geht es für gleich drei deutsche Vereine am Dienstag und am Mittwoch in die nächste Runde. Um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren und den Gruppensieg davonzutragen, steht es für alle kurz auf knapp.



Der dritte Spieltag der UEFA Champions League steht bevor. Für gleich drei deutsche Clubs steht dann alles auf dem Spiel: nur ein Sieg bietet ihnen die Chance auf das Weiterkommen oder den Gruppensieg, den sie aufrechterhalten wollen. Wenn das soweit ist, überträgt Sky am Dienstag und Mittwoch alle 16 Partien der Championsleague Live, 15 davon sogar exklusiv im deutschen Fernsehen.

Brenzlig wird es dann unter anderem für den RB Leipzig, der nach einem Unentschieden gegen Monaco und einer Niederlage in Istanbul endlich einen Sieg einfahren muss. Benötigt werden unbedingt drei Punkte, um das Ruder noch herum zu reißen. Nicht weniger rosig sind die Aussichten für den Borussia Dortmund, der nach zwei Niederlagen gegen Real Madrid und Tottenham Hotspur unbedingt gewinnen muss, um weiterhin die Chance zu haben, ins Achtelfinale einzuziehen. Übertragen werden beide Partien, die von Leipzig und die von Dortmund, zusätzlich von Sky in der deutschen Konferenz.



Am kommenden Tag musste FC Bayern unter seinem neuen Trainer Jupp Heynckes gegen Celtic Glasgow ran. Hier gilt es ebenfalls drei weitere Punkte zu erspielen, um sich gegen den schottischen Favoriten durchsetzen zu können. Beide Vereine liegen derzeit punktemäßig gleichauf, was zu einer spannenden Partie führen dürfte. Los geht es am Mittwochabend ab 19:00 Uhr, wenn unter anderem Sky-Experte Lothar Mathäus durch das Spiel führt.

