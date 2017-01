Zocken auf dem Smart-TV: Die Spiele im Überblick

Moderne Smart-TVs sind echte Alleskönner. Neben Filmen und Serien bringen sie auch Pacman, Golf und andere Spieleklassiker auf den Fernseher – die besten Apps gibt es nun im Überblick.



Smart-TVs bieten sich nicht nur zum Fernsehschauen an, sondern eröffnen über ihre Internetverbindung, die auch Nachteile mit sich bringt, schier unendliche Möglichkeiten. So lässt es sich mit den smarten Fernsehgeräten auch spielen. Die größte Auswahl an Spielen für Smart-TVs gibt es derzeit wohl für den Samsung Smart-TV. Die GameFly-App dient als Basis für das Streaming von "Mafia 2", "Red Faction", "Saints Row" und Co. Auch die beliebten Lego-Spiele und diverse Rennsportspiele stehen nach Installation der Anwendung auf dem Smart-TV zur Verfügung.