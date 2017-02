"Zoo" geht bei ProSieben Maxx in die zweite Runde

Statt ProSieben zeigt Schwestersender ProSieben Maxx die zweite Staffel der Science-Fiction-Thriller-Serie "Zoo". 13 neue Folgen können die Fernsehzuschauer damit zum ersten Mal im deutschen TV sehen.



Auf ProSieben Maxx sind ab Montag 13 Folgen der zweiten Staffel von "Zoo" zu sehen. Um 20.15 Uhr werden die Episoden zum ersten Mal im Free-TV gezeigt. Die Serie hatte ProSieben wegen schlechter Quoten auf den Schwestersender verschoben. "Zoo" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von James Patterson und Michael Ledwidge. Die Serie wurde in den USA bereits für eine dritte Staffel verlängert.

Des Menschen größter Feind ist in diesem actionreichen Science-Fiction-Thriller nicht nur mehr der Mensch: Das Tierreich hat sich offenbar gattungsübergreifend dazu verschworen, den Menschen die Krone der Schöpfung vom Kopf zu stoßen. Schuld ist allerdings eine menschengemachte Gen-Mutation. Teil der Serie ist unter anderem Schauspieler Billy Burke, bekannt aus "Twilight", "House of Cards"-Darstellerin Kristen Connolly und James Wolk (The Crazy Ones).