"Zoo" zieht zu ProSieben Maxx

Neuer Sender, neues Glück? Die Tier-Mystery-Serie "Zoo" konnte bei ProSieben nicht punkten. Jetzt wandert sie zum Schwestersender ProSieben Maxx ins Programm.



In den USA wurde die Serie bereits um eine dritte Staffel verlängert. Das deutsche Publikum zeigte an der Serie "Zoo" eher weniger Interesse. Bei ProSieben im Programm scheiterte sie kläglich und verlor jede Woche weiter an Zuschauern. ProSieben zieht daraus Konsequenzen und schiebt die Serie zum kleineren Schwestersender ProSieben Maxx ab, der bereits in der Vergangenheit zahlreiche bei ProSieben gescheiterte Serien erbte.