Zu großes Angebot: Neuer Trend "Speed Watching"

Die Auswahl an Serien und Filmen gerade bei den Streaming-Diensten ist riesig und wird nahezu wöchentlich erweitert. Um den Anschluss nicht zu verlieren setzen immer mehr Zuschauer auf "Speed Watching" - Fernsehen in doppelter Geschwindigkeit.



Die neue Staffel von "Game of Thrones" sowieso, Staffel zwei von "Stranger Things" bestimmt auch. Außerdem natürlich "Fear the Walking Dead" und vielleicht auch "You Are Wanted". Bald sicher "Star Trek: Discovery" und die fünfte Staffel von "Prison Break". Und am Ende ist immer noch Luft für ein paar Runden "BoJack Horseman", "Big Bang Theory" oder zwei, drei "Simpsons"-Klassiker.