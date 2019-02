Zu hohe Preise: Smartphone-Verkäufe brechen 2018 ein

So wenige Smartphones wie 2018 wurden seit deren Markteroberung noch nie verkauft. Absatzzahlen etablierter Hersteller wie Apple befinden sich im freien Fall, während chinesische Firmen zulegen – alles eine Frage des Preises?



Die Analysten der International Data Corporation (IDC) machen deutlich: Der Smartphone-Markt ist gesättigt. So wurden im vierten Quartal von 2018 insgesamt 375,4 Millionen Geräte verkauft. Das entspricht einem Rückgang der Verkaufszahlen um 4,9 Prozent – ein Negativ-Rekord im entsprechenden Segment.