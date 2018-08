Zu viel Fußball bei ARD & ZDF laut Werder-Aufsichtsratschef Bode

Marco Bode hat als Aufsichtsratschef von Werder Bremen ARD und ZDF für ihre Fokussierung auf Fußball kritisiert.



Marco Bode denkt nicht nur an seine Sportart. Er fordert gegenüber der "Welt am Sonntag" vielmehr, "dass die öffentlich-rechtlichen Sender sich stärker um andere Sportarten kümmern müssten". "Der hoch kommerzialisierte Fußball macht andere Sportarten klein."