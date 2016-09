"Zukunft der Arbeit": ARD und SWR nehmen sich der Berufswelt an

Am 30. Oktober startet die ARD eine Themenwoche unter dem Motto "Zukunft der Arbeit", während das Programm des SWR Schwerpunktsendungen zum Thema beiträgt.



Vom 30. Oktober bis zum 5. November widmet sich die ARD-Themenwoche der "Zukunft der Arbeit". Im Rahmen dieser Themenwoche werden Fragen beantwortet, die gewiss so manch einem Arbeitnehmer schon länger durch den Kopf gehen. Denn wer weiß schon, was mit seinem Arbeitsplatz passiert, ob es diesen in der Zukunft überhaupt noch gibt oder wie wichtig oder unwichtig er dann womöglich ist. Auch auf die Bildung der heutigen Kinder geht die Themenwoche ein, damit Eltern schon jetzt wissen, was ihre Kinder für den späteren Einstieg auf den Arbeitsmarkt benötigen.