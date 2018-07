Zum 60. Geburstag: ProSieben feiert Michael Jacksons Lebenswerk

Zwar erlebt der "King of Pop" seinen runden Geburtstag nicht mehr - sein Lebenswerk überdauert jedoch die Zeit: ProSieben widmet dem vielleicht größten Popstar aller Zeiten einen Abend voller Erinnerungen - und natürlich Musik.



Pop-Legende Michael Jackson verstab bereits 2009 im Alter von nur 51 Jahren - auf ProSieben wird sein Leben und musikalisches Oeuvre nun an dem Tag gefeiert, der sein 60. Geburtstag gewesen wäre.