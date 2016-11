Zum 60. setzt der Saarländische Rundfunk weiter auf Innovation

Als letzte Rundfunkanstalt stieß vor 60 Jahren der Saarländische Rundfunk (SR) zur Bundesrepublik. Trotz bescheidener Größe erwies sich die Anstalt als Innovationstreiber, die für das Bundesland weiter große Bedeutung hat.



Er konnte nichts dafür, dass er klein, arm und spät dran war. Als der Saarländische Rundfunk (SR) am 27. November 1956 gegründet wurde, stand der Beitritt des bis dahin von Frankreich beaufsichtigten Saargebiets zur Bundesrepublik Deutschland am 1. Januar 1957 direkt bevor. Sechs Jahrzehnte nach dieser späten "kleinen Wiedervereinigung" kann der SR sich als innovativer und über die Grenzen hinweg unüberhörbarer Sender feiern. Konzerte, Ausstellungen bis hin zu einem Treffen von "Altstars" sind geplant.