Zum 75. - RTL-Doku über Günter Wallraff

Hochs und Tiefs aus 75 Lebensjahren: Eine RTL-Doku zeigt Günter Wallraff als Gerechtigkeitsfanatiker, Getriebenen und verwundbaren Einzelgänger. Kai Dieckmann, Sandra Maischberger und Giovanni di Lorenzo beschreiben ihren Kollegen. Und ein Geheimnis wird gelüftet.



Marathonmann, Betriebsstörer, Auflagenmillionär, Erfinder eines neuen Journalismus. Aber auch eine umstrittene, unbeugsame Figur und ein Einzelgänger. Kurz nach dem 75. Geburtstag von Undercover-Reporter Günter Wallraff zeigt RTL eine Doku über den Bestsellerautor - auch mit kaum bekannten oder gänzlich unbekannten Seiten und Facetten.



Zu Wort kommen darin "Bild"-Ex-Herausgeber Kai Dieckmann, "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo und TV-Moderatorin Sandra Maischberger. Der Sender strahlt "Wallraff war hier" am Montag (9. Oktober) im Rahmen eines Themenabends ab 22.15 Uhr aus.