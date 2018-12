Zum 80. von Heino - ZDF zeigt Geburtstagsporträt des Sängers

"Mensch Heino! Der Sänger und die Deutschen" heißt der Film, den das ZDF zu seinem 80. Geburtstag zeigt.



Heino wird am Donnerstag (13. Dezember) 80 Jahre alt. Seit mehr als sechs Jahrzehnten steht er im Rampenlicht und hat in Deutschland mehr Tonträger verkauft als die Beatles. Aber was ist Heinos Erfolgsgeheimnis? Warum hat der gelernte Bäcker Heinz Georg Kramm die Deutschen so von sich begeistert?