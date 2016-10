Zum 90. Geburtstag: Sky Nostalgie zeigt Kinski-Filme

Am kommenden Sonntag wäre Schauspiel-Legende Klaus Kinski 90 geworden. Aus diesem Anlass präsentiert Sky Nostalgie eine Sonderprogrammierung.



Am Sonntag den 16. Oktober 2016 wäre der Schauspieler Klaus Kinski 90 Jahre alt geworden. Er war nicht unumstritten, changierte zwischen Manie und Depression, galt als Wahnsinniger und wurde gleichermaßen verehrt und verachtet.