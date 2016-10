Zum 90. von Klaus Kinski: Wie viel feiern ist erlaubt?

90 Jahre wäre der 1991 verstorbene Schauspieler Klaus Kinski am heutigen Dienstag geworden. Doch der Mime war nicht nur das exzentrische Schauspielgenie, für das er vor zehn Jahren noch gefeiert worden war. Wie hält es sich mit dem Feiern des Jubilars in diesem Jahr?



Man hätte hellhörig werden können. 1977 trat Klaus Kinski in der Talkshow "Je später der Abend" auf. Es waren andere Zeiten, was man schon daran sieht, dass sowohl Kinski als auch der Moderator Reinhard Münchenhagen rauchten. Kinski sprach ihn mehrfach als "Münchhausen" an, pöbelte in gewohnter Manier gegen das Publikum - das ihn gleichwohl beklatschte - und irgendwann sagte er dann: "Hier kommen Sie ins Gefängnis, wenn Sie mit einem zwölfjährigen oder vierzehnjährigen Mädchen schlafen, im Orient verheiraten sie sich mit elf Jahren. Was ist das für ein Unsinn?".



Damals konnte man einen solchen Satz im deutschen Fernsehen offenbar sagen, zumindest wenn man Klaus Kinski war. Er war das exzentrische Schauspielgenie, nach seinem Tod 1991 in Kalifornien nahm der Ruhm eher noch zu. Sicher wäre er auch jetzt wieder, zu seinem 90. Geburtstag am Dienstag (18. Oktober), gebührend gefeiert worden, wenn 2013 nicht etwas geschehen wäre: Seine Tochter Pola, geboren 1952 in Berlin, bezichtigte ihn des schweren sexuellen Missbrauchs. Die Übergriffe begannen demnach, als sie fünf Jahre alt war und endeten erst mit 19.