Zum Abschied: "Grill den Henssler Sommer-Specials" auf Vox

Der Abschied von Fernsehkoch Steffen Henssler vom Sender Vox steht bereits seit einiger Zeit fest. Nun kommen in einem Sommerspecial die letzten drei "Grill den Henssler" Folgen ins Fernsehen.



Auch wenn das Grillen nicht Steffen Hensslers Paradedisziplin ist, stellt er sich dreimal der Herausforderung. In der ersten Folge sind Moderatorin Evelyn Weigert, Schauspielerin Mimi Fiedler und Comedian Chris Tall zu Gast. Moderieren wird wie auch in den vorangegangenen Sendungen Ruth Moschner.