Zum Auftakt: Internetstream bei Handball-WM gestört

Die Live-Übertragung im Internet des Auftaktspiels der deutschen Handballer bei der WM in Frankreich gegen Ungarn (27:23) ist zu Beginn massiv gestört gewesen.



Sowohl der Stream auf dem Portal der Deutschen Kreditbank (DKB) als auch bei YouTube fielen am Freitag nach rund fünf Spielminuten beim Stand von 1:1 aus. Vor schwarzem Hintergrund war nur der Schriftzug "Dieses Video ist nicht verfügbar" zu sehen.



Der Ausfall dauerte mehr als 15 Minuten, danach waren keine gravierenden Störungen des Streams mehr bekannt geworden. "Nach unseren bisherigen Informationen waren der Grund des temporären Ausfall keine Serverprobleme oder der hohe Ansturm mit über 500 000 Fans, sondern eine Unterbrechung des Livestreams durch den Rechtevergeber", teilte ein DKB-Sprecher mit. "Wir gehen derzeit davon aus, dass wir alle weiteren Spielen störungsfrei übertragen können."