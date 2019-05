Zum Comeback große Backstreet Boys-Doku auf ProSieben

Mit dem Doku-Film "We Love: Backstreet Boys" ehrt ProSieben eine der erfolgreichsten Boybands aller Zeiten.



Am Dienstag (21. Mai) bringt ProSieben die Backstreet Boys zur├╝ck auf die Bildfl├Ąche. Zur Primetime zeigt der Kanal die Dokumentation "We Love: Backstreet Boys". Darin begleiten Annemarie Carpendale und Thore Sch├Âlermann Brian, Kevin, Nick, Howie und A.J. auf ihrer diesj├Ąhrigen Comeback-Tour.