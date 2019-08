Zum HD-Start neue Serien bei Sky Krimi HD

Am 8. Oktober wird der beliebte Sender Sky Krimi endlich die lange ersehnte HD-Variante Sky Krimi HD erhalten. Neben der Auflösung wird aber auch das Programm aufpoliert.



Der vor allem bei Frauen beliebte Sender Sky Krimi mit Serien wie "Rosenheim Cops", "SOKO" oder "Ein Fall für zwei" ist demnächst für alle Sky-Kunden mit Kabel- und Satellitenempfang sowie einem Sky-Starter- und Sky-Entertainment-Paket erstmals in HD-Qualität empfangbar.