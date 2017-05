Zum "Muttertag": Blutiger "Polizeiruf" in der Provinz

Tristesse statt Idylle: Im dritten Fall muss das neue Brandenburger "Polizeiruf"-Duo ausgerechnet am "Muttertag" in einem Mordfall ermitteln. Dabei vermittelt der Fall glaubwürdig das triste Bild einer von Arbeitslosigkeit geprägten Region.

Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) und Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) finden im Zimmer eines Verdächtigen Hinweise im Zusammenhang mit einem Gewaltverbrechen. Bild: © rbb

In einem märchenhaften Wald bei Stettin wird die Leiche eines Mannes gefunden, er wurde dort erschlagen. Zeugen berichten von einem Auto mit deutschem Kennzeichen am Tatort. Ein Fall für das deutsch-polnische Ermittlerteam im polnischen Swiecko. Ihrer dritter Einsatz im neuen Brandenburger "Polizeiruf 110" führt die Ermittler Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) und Olga Lenski (Maria Simon) weit weg von Grenzkriminalität wie Autodiebstahl und illegale Einwanderung und tief in brandenburgische Tristesse. Das Erste sendet die "Polizeiruf"-Folge "Muttertag" am kommenden Sonntag um 20.15 Uhr.



Im fiktiven brandenburgischen Wüsterow nahe der polnischen Grenze lebt die junge Sabrina Uhl, die mit dem erschlagenen polnischen Tischler ein Verhältnis gehabt haben soll. Groß-Ziethen an der Grenze zur Uckermark bietet die reale Dorfkulisse. Sabrinas Mutter meldet die junge Frau kurz nach der Entdeckung im Wald bei Stettin als vermisst. Und so machen sich Raczek und Lenski auf eine nächtliche Fahrt nach Wüsterow - dort landet das ständig streitende Ermittlerpaar unfreiwillig im Doppelbett.