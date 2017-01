Zum Pay-TV Anbieter wechseln

Pay-TV bietet hinsichtlich der Sendervielfalt viele Möglichkeit, zumal die Auswahl entsprechend den eigenen Vorlieben getroffen werden kann. Allerdings gibt es bei dem Vertragsabschluss einiges zu beachten.



Es gibt immer noch ein entscheidendes Kriterium für Pay-TV, das sich weiterhin auf Wachstumskurs befindet: Die Sendervielfalt. Je nach persönlichem Geschmack lassen sich Pakete auswählen, die voll und ganz den eigenen Vorlieben entsprechen. Sport, Action, Kultur - hier kommt jeder auf seine Kosten, rein theoretisch lässt sich jeder Sender der Welt empfangen. Gleichzeitig ist Pay-TV bequem und die Bildqualität ist standardmäßig hochauflösend. Was sollte man beachten, wenn man zu einem Pay-TV Anbieter wechseln möchte?