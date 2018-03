Zum Tod von Stephen Hawking: ProSieben ändert Programm

Stephen Hawking war einer, wenn nicht der bedeutendste Astrophysiker aller Zeiten. Das Genie war sich aber auch nie zu fein in TV-Formaten aufzutreten.



ProSieben zeigt an diesem Mittwochnachmittag und -abend anlässlich des Todes von Stephen Hawking insgesamt 5 Folgen von "The Big Bang Theory" und den "Simpsons", in denen der Physiker Auftritte hatte, oder die von ihm handeln.