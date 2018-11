Zum Tode von Bernardo Bertolucci: Tele 5 zeigt Sonderprogramm

Sein China-Epos "Der letzte Kaiser" wurde mit sagenhaften neun Oscars ausgezeichnet: Kino-Legende Bernarndo Berolucci stirbt mit 77 – und Tele 5 zeigt den Film, der ihm wirklich am Herzen lag.



Der Italiener Bernardo Bertolucci ist zwar von späterem Jahrgang als die goldene Generation der italienischen Filmschaffenden – verlängerte aber dafür deren Ära bis ins aktuelle Jahrtausend. Nun ist der hoch angesehene Regisseur in Paris einem Krebsleiden erlegen.