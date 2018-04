Zum vorletzten Mal: Senta Berger in "Unter Verdacht"

Macht die Bundeswehr krumme Geschäfte mit der Waffenindustrie und riskiert dabei den Tod eines Soldaten? In "Unter Verdacht" müssen die Ermittler undurchsichtige Verstrickungen auflösen, um einem verzweifelten Vater zu helfen.



In ihrem vorletzten Fall muss sich Ermittlerin Eva Maria Prohacek mit Verstrickungen der Bundeswehr mit der Waffenindustrie auseinandersetzen - und mit einem Vater, dessen Sohn als Soldat bei einem Einsatz schwer verletzt wurde. Auch die aktuelle Folge der ZDF-Reihe "Unter Verdacht", mit dem Untertitel "Verschlusssache", hebt sich qualitativ einmal mehr erfreulich ab, von vielen Krimiserien im deutschen Fernsehen. Hauptdarstellerin Senta Berger gibt die feinfühlige Ermittlerin, Ulrich Noethen überzeugt als verzweifelter Vater und Pazifist. Zu sehen ist die Episode an diesem Samstag um 20.15 Uhr im ZDF.