Zur Fußball-WM lockt Zattoo mit neuem Abo-Paket

"Ultimate" ist das neue Abo-Paket von Zattoo. Der TV-Streaming-Anbieter wirbt mit Fußball-WM-Spielen in hoher Auflösung und 100 TV-Sendern. Besonders Mehrpersonenhaushalte und Wohngemeinschaften sollen von dem Angebot profitieren.



In dem neuen Paket von dem TV-Streaming-Anbieter finden Abonnenten 100 TV-Sender. Wie Zattoo verspricht, sollen in "Ultimate" zusätzlich zehn Sender in Full HD an den Start gehen. Gestreamt werden kann vierfach.