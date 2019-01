Zur TV-Premiere von "Deadpool 2": Sky Cinema Comic-Helden HD

Mitte März zeigt Sky auf dem Pop-up-Channel "Sky Cinema Comic-Helden HD" etwa 30 Comic-Verfilmungen rund um die Uhr. Mit dabei "Deadpool 2" in UHD und die vom Index genommene Kinofassung von "Blade".



"Deadpool 2" feiert am 15. März seine TV-Premiere auf "Sky Cinema Comic-Helden HD". Außerdem können sich die Zuschauer vom 8. bis 17. März auf viele "Batman"-Hits der letzten dreißig Jahre sowie die Gipfeltreffen "Justice League" und "Avengers: Infinity War" freuen. Daneben gibt es "Blade" in voller Länge in der Uncut-Version zur Primetime.