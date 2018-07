Zurück in die Zukunft: Söder prophezeit Lokalsendern Aufwind

Obwohl ein ständig wachsendes Mehrangebot digitaler Medien den Lokalsendern flächendeckend das Wasser abgräbt, sieht der bayrische Ministerpräsident Markus Söder den lokalen Rundunk als wichtige Identifikationsgröße im Heimatkontext



Bei der Eröffnung der 26. Nürnberger Rundfunktage sprach der Ministerpräsident des Freistaates von einer Renaissance im Bereich der lokalen Medien. Lokal erzeugte Nachrichten und Programme seien ein unverzichtbarer Faktor für die Identifikation mit der Heimat und den örtlichen Gegebenheiten, gab Dr. Markus Söder dort zu Protokoll.

Durch den fortschreitenden Ausbau des digitalen Radionetzwerks in Bayern bliebe auch die Verbreitungsmöglichkeit für lokale Radiosender gewährleistet.