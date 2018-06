Zusammenarbeit zum "vernetzten Leben"

Das Deutsche Digital Institut Berlin von Prof. Jo Groebel und Dietmar Schickel Consulting (DSC) vereinbaren eine Zusammenarbeit bei Forschung und Analyse zum vernetzten Leben mit dem Ziel, gegen schleppenden Breitbandausbau und unzureichende Digitalisierung in Deutschland zu wirken.



Das Deutsche Digital Institut Berlin befasste sich bislang vor allem mit Fragen der Digitalisierung von Kommunikation und Information. Basierend auf einer Repräsentativstudie hatte Institutsdirektor Prof. Dr. Jo Groebel mit seinem Buch „Das neue Fernsehen“ bereits die veränderte Nutzung von audiovisuellen Inhalten im Online-Zeitalter beschrieben. In Kooperation mit der Columbia University New York war zudem jüngst die englischsprachige Analyse zur globalen Medienkonzentration erschienen. Im Jahr 2007 hatte das Institut zuvor mit der Veröffentlichung der Deutschen Digital Charta eine radikale Verbesserung der digitalen Ausstattung des Landes gefordert.