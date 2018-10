Zuschauer entscheiden über Ausgang von "Großstadtrevier"-Folge

"Eine Frage der Gerechtigkeit" am Montag, 12. November, ist der Auftakt zu 18 neuen Folgen "Großstadtrevier" im Ersten und ein ganz spezieller Programmpunkt in der ARD-Themenwoche.



Erstmals können die Zuschauer beim "Großstadtrevier" per Telefon, Internet oder die ARD Quiz App über den Ausgang einer Folge entscheiden, wenn es für Hariklia "Harry" Möller (Maria Ketikidou) um die Frage geht: Was ist eigentlich gerecht?