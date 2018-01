Zuschauer müssen sich von N24 verabschieden

N24, der Nachrichtensender aus dem Hause Springer, bekommt einen neuen Namen. Die Umbenennung startet heute.



Namen sind Schall und Rauch? In der Welt des Fernsehens schon. So wechselt in zehn Tagen der Nachrichtensender N24 seinen Namen. Um das dem Zuschauer zu vermitteln, startet heute eine groß angelegte Werbekampagne zum sogenannten Rebranding.