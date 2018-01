Zuschauerrekord bei der Sky-Samstagskonferenz

Auch wenn die Bayern in der Bundesliga drückend überlegen sind, ist der Kampf um die weiteren internationalen Plätze oder den Abstieg spannender als je zuvor.



Die Konferenzschaltung und die Einzelspiele des 20. Spieltages sahen am Sonnabend 1,7 Millionen Zuschauer über drei Jahren im TV. Dies entspricht einem Marktanteil von 10,5 Prozent. Dabei wurde der Rekord des achten Spieltages (1,63 Millionen Zuschauer) noch einmal überboten.