Zwei Grammy-Nominierungen für WDR Big Band

Nach den Auszeichnungen in den Jahren 2006 und 2007 hat die WDR Big Band auch 2018 wieder Chancen auf eine Grammy. Für die CD "Homecoming" gab es zwei Nominierungen.



Für die Verleihung der 60. Grammy Awards am 28. Januar in New York wurde die die WDR Big Band in der Kategorie "Best Large Jazz Ensemble Album" mit ihrer CD "Homecoming" nominiert. Außerdem wurde der Arrangeur Vince Mendoza für die Komposition "Choros # 3" auf der CD in der Kategorie "Best Instrumental Composition" nominiert.